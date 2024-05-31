Manisa’da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan, Kullanan ve Nakleden' şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar esnasında, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce, kaçmaya çalışan B.D. (19), polislerce yapılan kovalamaca neticesinde yakayı ele verdi.

B.D. ile firari olarak aranan ve ikametinde yakalanan Y.G. (22)'nin yapılan üst aramasında 119 şerit halinde bin 666 adet 300 miligramlık sentetik ecza hapı ele geçirilirken, yapılan soruşturma neticesinde, adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.