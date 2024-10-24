Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı belirlenen R.G. isimli şahıs, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurularak üst araması yapıldı.

Şüpheli R.G.'nin üzerinden 2 parça halinde 182 içimlik sentetik uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza hapı ile 4 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen R.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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