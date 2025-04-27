Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edien şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Mahallesinde A.S. (35/E) ve S.A.(20/K) isimli şahısların Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde sattığı istihbari bilgisi elde edilmesi üzerine, 26 Nisan Cumartesi günü yapılan ev aramasında evde bulunan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada; 152,6 gram Bonzai, 2 adet cep telefonu, bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.(20/K), M.K. (23/E), L.G. (37/E) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. A.S. (35/E) ve S.İ. (24/K) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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