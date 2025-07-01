Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde Sokak Satıcısı (Torbacı) olarak bilinen şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda hedef şahıslara ait 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 parça halinde satışa hazır vaziyette A4/Peçete olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ö. (39) ve S.S. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw488244-01.jpg

aw488244-02.jpg

Son Haberler
Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?
Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son tarih 7 Temmuz! ÖSYM duyurdu
TUS ek yerleştirme tercihleri Başladı