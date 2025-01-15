Manisa'da uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucuya geçit yok

Manisa'da operasyon kapsamında çokça uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada toplam 13 parça halinde 81.01 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7.65 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli O. A. (24) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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