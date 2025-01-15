Manisa'da uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada toplam 13 parça halinde 81.01 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7.65 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli O. A. (24) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.