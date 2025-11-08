Olay, Yedi Eylül Mahallesi Setüstü Sokak'ta eski stadyum alanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan İran uyruklu Kahraman Süleyman’ın üzerine yaklaşık 600-700 kilogram ağırlığındaki demir kalıp düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.