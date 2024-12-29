Manisa'da yeni yıl dolayısıyla caddeleri ışıklandırıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Manisa'da yeni yıl dolayısıyla caddeleri ışıklandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala 17 ilçede caddeleri ve sokakları ışıklandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına sayılı günler kala şehri, yeni yıl neşesini paylaşmak üzere hazırladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı meydanlar, bulvarlar, ana arterler ve yoğun olarak kullanılan kavşaklarda ışıklandırma çalışması yaptı.

Süsleme çalışmaları 17 ilçenin tamamında gerçekleştirildi. Başta yılbaşı ağaçları olmak üzere ay-yıldız temalı görseller ve LED ışıklarla hazırlanan dekoratif süslemeler, caddeleri renklendirdi.

Fotoğraf çekim alanı olarak düzenlenen bölümlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manisa'da yeni yıl dolayısıyla caddeleri ışıklandırıldı

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