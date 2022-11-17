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Adı yolsuzluk iddialarına karışan vakıf müdürü görevden alındı

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Manisa Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen görevden alındı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:59
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Manisa'da yolsuzluk iddialarıyla Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın müdürü Tuğran Şen görevden alındı

Adı yolsuzluk iddialarına karışan vakıf müdürü görevden alındı
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Manisa'nın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ndeki bilgisayar ve belgelere el konulduğu ifade edildi. Vakıf müdürü Tuğran Şen, soruşturmanın başlamasıyla izne ayrıldı.

Tele1'den aktarılan bilgilere göre; Şen’in, komür ve yardım paralarının dağıtımında usulsüzlük yaptığı, vakfın parasını bankaya yatırarak faizi kullandığı, yüksek faturalar keserek görevi kötüye kullandığı iddia edildi.

Turgutlu Kaymakamlığı tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Tuğran Şen’in sözleşmesinin feshedilerek görevden alındığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen’in iş sözleşmesi, hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar sebebiyle, 16.11.2022 tarihli Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantı Kararı sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

AKP’DEN ADAY OLMUŞ

Öte yandan, Şen’in 2019 yerel seçimlerinde Sarıgöl ilçesinden belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, Şen’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğraflar da dikkat çekti.

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