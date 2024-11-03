Manisa’da zehir tacirlerine büyük darbe! 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi

Kaynak: İHA
Manisa’da zehir tacirlerine büyük darbe! 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi

Manisa Salihli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda koli içerisinde yeşil reçeteye tabi 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda koli içerisinde yeşil reçeteye tabi 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmada, 18 suç kaydı bulunan G.A.'nın (38) ticari taksi ile İzmir'den yüklü miktar uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kiralamış olduğu ticari taksiyi takibe alan ekipler, aracı Kocaçeşme Mahallesi'nde durdurdu. Araçta koli içerisinde toplam 4 bin 872 sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ise 1 adet tuğralı çocuk bilekliği, 1 adet üç çeyrekli kadın bilekliği, 1 adet tek yarım altınlı kadın bilekliği, 1 adet tek taşlı yüzük, 3 adet altın yüzük, 2 adet kalpli küpe ve 1 adet ucunda tura takılı altın kolye ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. G.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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