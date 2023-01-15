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Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 aracın karıştığı kaza meydana geldi, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 02:34
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Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
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İstanbul-İzmir Çevreyolu'nda dün sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarındaki kazaya aralarında otomobil, minibüs ve tırların bulunduğu 16 araç karıştı.

Polis ekipleri, İstanbul'dan İzmir yönüne kara yolunu trafik akışına kapattı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. (AA)

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