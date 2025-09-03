Manisa’da zincirleme kaza! 4'ü çocuk, 6 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 TIR, 1 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada aynı aileden 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Turgutlu-Manisa yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında meydana geldi.

Manisa yönüne giden kamyon, önündeki Mehmet Aktaş (45) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da önündeki 59 AEN 797 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Aktaş ile yanındaki Besime Aktaş (44), Sümeyye Aktaş (16), Semanur Aktaş (15), Zeynep Aktaş (12) ve Bedirhan Aktaş (8) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. TIR ve kamyon sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgede tek şeritten verilen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

