Manisa'da zincirleme trafik kazası. 22 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsü, iki minibüs ve bir otomobilin Çobanisa Mahallesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. (AA)