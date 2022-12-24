Manisa'da zincirleme trafik kazası. 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Cahit Güder (73) yönetimindeki 41 BS 801 plakalı otomobil, Salihli-Kula kara yolunda önünde seyreden Sami Salcı (23) idaresindeki 45 SC 0299 plakalı otomobile arkadan çarparak önce karşı şeride geçti, ardından karşı yönden gelen Suat Maden’in (29) kullandığı 34 ALT 810 plakalı otomobil ile Ayvaz Sarı (34) yönetimindeki 45 H 9526 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada, 3 otomobil sürücüsü ile otomobillerdeki Hanım (50), Zeynep (2), Yusuf Saki (5) ve Burçin Maden (31) ile Ümmühan Köse (23), yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun İzmir istikameti, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. (AA)