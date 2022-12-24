Manisa’da zincirleme trafik kazası: 2’si çocuk 8 yaralı

Cahit Güder yönetimindeki otomobil, Salihli-Kula kara yolunda önünde seyreden Sami Salcı idaresindeki otomobile arkadan çarparak önce karşı şeride geçti, ardından karşı yönden gelen Suat Maden’in kullandığı otomobil ile Ayvaz Sarı yönetimindeki kamyona çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada, 3 otomobil sürücüsü ile otomobillerdeki Hanım, 2 yaşındaki Zeynep, 5 yaşındaki Yusuf Saki ve Burçin Maden ile Ümmühan Köse, yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun İzmir istikameti, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.