Manisa'daki Avrupa randevusunda Galatasaray güldü

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 2. hafta maçında iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Galatasaray konuk olduğu Manisa Basket'i baştan sona üstün oynadığı maçta 96-85 yenerek ilk galibiyetini aldı. Manisa Basket ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

MANİSA BASKET 85 GALATASARAY 96

Salon: Muradiye

Hakemler: Antonio Conde, Luis Miguel Castillo Larroca, Lorenzo Baldini

Manisa Basket: Pickett 5, Acuil 11, Harun 3, Lee 16, Besson 10, White Jr. 19, Emre 19, Thomas 2, Cengizhan, Mehmet, Mustafa, Chiozza

Galatasaray: Livingston 18, Young 4, Wallace 7, Sadık 13, Samet 2, Palmer Jr 20, Izundu 15, Buğrahan 8, Delgado 2, Göksenin 7, Blumbergs, Yaman

1. Periyot: 15-28 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-45 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 55-68 (Galatasaray lehine)