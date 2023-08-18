Manisa’daki erkek civcivleri öldürme vahşetinin nedeni ortaya çıktı

Manisa’da bir yumurta üretim hanesinde çekilen görüntülerde erkek civcivlerin öldürüldüğü ortaya çıktı. Üst üste yığılan erkek civcivlerin can çekiştiği anlar kameraya yansıdı.

Karbondioksit ile boğulma, boyun kırılması veya civcivlerin bir öğütücüye atılması gibi yöntemler bu uygulamaların başında geliyor.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vahşetin nedeni de belli oldu. Elde edilen bilgilere göre, hem fazla yem yedikleri için hem de yumurtlamadıkları için erkek civcivlerin öldürüldükleri ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de her yıl yumurtası için 70 milyon tavuk üretiliyor. Bu veriye göre yaklaşık 60 milyon erkek civciv ise öldürülüyor.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE YASAKLANDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan şöyle konuştu

"Birisi gözümüzün önünde bir tane civcivi poşete kapatıp boğsa kanımız donar. Yumurta endüstrisi için ise bu bir iş modeli. Endüstriyel yumurta üretiminin halkın vicdanı ve beklentileriyle taban tabana zıt olduğunun daha büyük bir göstergesi yok. Bu vahşet endüstrinin bize dayattığı bir tercih. Geçtiğimiz yıllarda Almanya, Fransa ve İtalya’da erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklayan düzenlemeler kabul edildi. Dünyanın birçok yerinde erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklanırken Türkiye’nin de bu konuda acil bir adım atması gerekiyor. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği erkek civcivlerin öldürülmemesi için Bakanlığa başvurduk. Acıyı ve sevinci hissedebilen hiçbir canlı böyle bir muameleyi hak etmiyor.”

Öte yandan İngiltere’de bu uygulamanın devam ettiği de biliniyor. Hatta bu iş için işçilere oldukça yüksek maaş verildiği de iddia ediliyor.

İŞÇİ ANLATTI

Görüntüleri çeken işçi A.Z. yaşanan vahşeti Birgün’e şöyle anlattı:

Birkaç yıl önce Manisa’da yumurta fabrikasında yevmiyeci olarak çalışıyordum. Bir gün civciv üretim bölümüne gittim. Orada olanları görseniz kanınız donar. Civcivleri erkek ve dişi olarak ayırıyorlardı.

Erkek civcivleri kasaya doldurup eziyorlardı. Ardından çöp torbalarına dolduruyorlardı. Daha sonra ise gübre bölümüne götürüyorlardı. Civcivler yarısı hayatını kaybetmiş yarısı sağ şekilde kepçeyle dışkıyla karıştırılıp yakılıyorlardı. Neden hayatlarına son verdiklerini sorduğumda ‘Hem fazla yem yiyorlar hem yumurtlamıyorlar’ deniliyordu.