Manisa'daki orman yangının nedeni pes dedirtti! 1 kişi tutuklandı

Manisa Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi mevkisi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgar yangının ormana sıçramasına neden oldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

5 DÖNÜMLÜK ORMAN KÜL OLDU

Olayda 5 dönümlük ormanlık alan kül olurken, şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde 29 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Mehmet B.'ye ait bağ evinde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alan zarar görürken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

"YASTAĞI YAKIP PENCEREDEN ATTIM"

Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, olay günü bağ evinde bulunan 31 yaşındaki Özcan Taşhan gözaltına alındı. Özcan Tashan'ın ifadesinde, "Yastıkta kene olduğunu düşündüm, yastığı yaktım. Söndürüp bahçeye attım, sonra ne oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Yangının çıkış yeri olan bahçede yapılan incelemede ise yakılmış bir mangal bulundu. Yangının olay sırasında yakılan yastıktan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.