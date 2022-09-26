Manisa'da silahlı kavga: 3 gözaltı

Dün gece, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden iki aileye mensup kişiler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik tedbirleri alındı, özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonla evlerde arama yapıldı.

Aramalarda 1 pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Yaralananın olmadığı olayda M.B, A.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Öte yandan aileler arasında önceki gün tartışma yaşandığı, Y.E'nin E.B, R.B. ve E.B. tarafından kaçırıldığı ancak polisin çalışmasıyla şüphelilerin araçta yakalandığı, bu olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi. (AA)