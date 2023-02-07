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Manisa'dan deprem bölgesine 871 personelle yardım malzemesi gönderildi

Manisa'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 96 tır dolusu yardım malzemesi, 14 kamyon kömür ile 871 personel gönderildiği bildirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:33
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Manisa'dan deprem bölgesine 871 personelle yardım malzemesi gönderildi

Manisa'dan deprem bölgesine 871 personelle yardım malzemesi gönderildi
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AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 17 personel ve 4 araç ile 80 tır yaşam malzemesi sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün 27 ambulans, 4 UMKE aracı, lojistik araç ve 266 personelini deprem bölgesinde görevlendirdiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 54 personel, 1 arama kurtarma köpeği ve 7 aracını; 3 arama kurtarma kuruluşunun 39 gönüllüyü; Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 4'ü orman arama kurtarma ekibinden olmak üzere 19 personelini; Türk Kızılay Manisa Şubesinin de 6 personelini bölgeye sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada Soma Kaymakamlığı koordinesinde maden mühendisi, tekniker ve işçilerden oluşan 460 personelin bölgeye gönderildiği hatırlatılırken belediyelerden 3 hasta nakil ambulansı ile 10 personelin de deprem bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Depremden etkilenen illere kıyafet, gıda, hijyen, battaniye, soba ve su yüklü 16 yardım tırının gönderildiği de kaydedildi.

Öte yandan Soma'daki bir maden firması da deprem bölgesine 14 kamyon kömür gönderdi. Kömürlerin nakliyesini Soma Nakliyeciler Kooperatifi üstlendi.

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