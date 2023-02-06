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Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Manisa il merkezi ve ilçelerinden deprem bölgelerine yardım malzemesi toplanması sürerken Soma'daki madenlerde görev yapan tahlisiye ekipleri de yola çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:26
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Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
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AA'da yer alan haberde, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) deprem bölgesine gönderilecek ekipler ve yardımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mesut Eser ve Mustafa Yıldız ile kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda bölgede ihtiyaç duyulan malzeme, ekipler ve yardımlara ilişkin yetkililerle istişarede bulunuldu.

İl merkezindeki yardım malzemeleri Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Atatürk Spor Salonu ve Şehzadeler Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda toplanıyor.

Soma'daki maden işletmeleri de deprem bölgesine tahlisiye ekiplerini gönderdi. Üç maden şirketi bünyesinde faaliyet gösteren 72 kişilik 3 tahlisiye ekibi, depremin etkili olduğu bölgelerde görevlendirildi.

Maden şirketleri ayrıca, bölgeye içme suyu, battaniye ve çadırın bulunduğu 1 tır gönderdi.

- Kan bağışına yoğun ilgi

Manisa ve ilçelerinde vatandaşlar, kan bağışı için Türk Kızılay kan merkezleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Turgutlu, Demirci, Kula, Selendi ve Akhisar ilçelerinde de çeşitli noktalarda oluşturulan yardım malzemesi toplama noktalarına gelen vatandaşlar, elektrikli ısıtıcı, battaniye, bere, eldiven, atkı, çocuk bezi, mont, kıyafet ve gıda ürünlerini görevlilere teslim ediyor.

Toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenerek kamyonlara yükleniyor.

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