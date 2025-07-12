Manisa’dan dünya mirasına

Paris’te düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 47. Oturumu kapsamında alınan kararla Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne resmen dahil edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’dan çıkan bu eşsiz kültürel mirasın artık tüm insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayarak Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes’in, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu topraklar olarak tarihsel önemine işaret etti.

Yenişehirlioğlu, "Antik surları, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanı ve kadim medeniyet birikimiyle bu toprakların dünya sahnesine taşınması, ülkemiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Bu başarıda emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Bakanlık çalışanlarına, Sardes Kazı Başkanlığına ve tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Kültür ve medeniyetimizin eşsiz değerleri, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birer birer gün yüzüne çıkmaya devam ediyor." dedi.