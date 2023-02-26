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Düğün yolunda kaza:1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nin Akhisar ilçesinde, düğüne giden otomobilin karşı yönden gelen TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) öldü, E.Y. ve F.Y. ağır yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:16
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Manisa’de düğüne giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı

Düğün yolunda kaza:1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düğün törenine katılmak için Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 YB 141 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 BK 690 plakalı A.Y yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Y. ve F.Y.'nin yaralandığı bildirildi. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü A.Y, gözaltına alındı.

(Kaynak: DHA)

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