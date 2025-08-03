Manisalı çiftin piknik keyfi faciayla bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisalı çiftin piknik keyfi faciayla bitti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden hafta sonu piknik yapmak için Denizli’nin Buldan ilçesine giden Samime ve İbrahim Kayaslan çiftinden İbrahim Kayaslan, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Denizli’nin Buldan ilçesindeki gölete piknik için giden Samime ve İbrahim Kayaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi. Gölete giren eşinin sudan çıkmadığını fark eden Samime Kayaslan da suya girdi. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın son anda kurtarıldı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan arama sonucunda İbrahim Kayaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, çiftin yaşadığı Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi’nde büyük üzüntüye yol açtı. Samime Kayaslan’ın Buldan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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