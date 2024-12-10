Manisalı genç karateci Dünya 7’ncisi oldu

İtalya'nın Venedik şehrinde 4-8 Aralık 2024 tarihlerinde 79 ülkeden 3 bin 800 sporcun katılımıyla gerçekleştirilen Karate 1 Dünya Gençlik Ligine Manisa BBSK'lı 3 milli sporcu da katıldı.

DÜNYA 7'NCİSİ OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü milli sporcularından Batuhan Bayır 3. turda, Nurahsen Kocakaplan 2. turda elenirken, Ilgaz Taş 1. turda İtalyan rakibini 5-4, 2. turda Slovak rakibini 2-1, 3. turda Sırp rakibini 11-3, son 16 turunda Alman rakibini 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibine 3-2 kaybeden Taş, üçüncülük müsabakasında da İrlandalı rakibine 2-0 kaybederek Dünya 7'ncisi oldu.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Bu sonuçlarla sporcularımız büyük tecrübe sahibi olup ülkemizi temsil etmişlerdir. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı İş İnsanı Murat Kocakaplan abimize ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.