Manisalı kadın muhtarlardan birlik ve dayanışma mesajı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisalı kadın muhtarlardan birlik ve dayanışma mesajı

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Ankara Çankaya'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından kadın muhtarlar katıldı.

Soma Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın, Cuma Mahallesi Muhtarı Yasemin Çelik, Turgutalp Mahallesi Muhtarı Nevin Tekin ve Kum Mahallesi Muhtarı Aynur Sarı, kongreye katılmak için Soma Belediye Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım desteğiyle Ankara'ya gitti.

Genel kurul, Dernek Başkanı Serpil Erenoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı ve İçişleri Bakan Yardımcısı'nın katılımıyla devam etti. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Günerfan'ın verdiği iftar yemeği, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma havası oluşturdu.

Kongre sonrasında, tüm katılımcılar Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Soma'nın kadın muhtarları, gerçekleştirdikleri ziyaretle yalnızca bölgesel değil, ulusal düzeyde de yerel yönetimlerdeki etkinliklerini gözler önüne serdi.

Soma kadın muhtarları, kongreye katılabilmek için ulaşım desteği sağlayan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletti.

Manisalı kadın muhtarlardan birlik ve dayanışma mesajı

Manisalı kadın muhtarlardan birlik ve dayanışma mesajı

Son Haberler
Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor
Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor
Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Alanya'da sıcak havayı görenler kendini sahile attı
Alanya'da sıcak havayı görenler kendini sahile attı
Hakan Kutlu "Erzurumspor'un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşıyoruz"
Hakan Kutlu "Erzurumspor'un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşıyoruz"
20 yaşındaki gencin yürek yakan ölümü! "Yan bakma" kavgasına kurban gitmiş
20 yaşındaki gencin yürek yakan ölümü! "Yan bakma" kavgasına kurban gitmiş