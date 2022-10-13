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Ekonominin içler acısı hali Manisalı kasabın bu sözlerinde saklı: Yıldık! 9 bin 750 lira elektrik faturası geliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’nın Demirci ilçesinde esnafı ziyaret etti. Özel’e dert yanan bir kasap, “Yıldık. 9 bin 750 lira elektrik faturası geliyor. Mecbur devredeceğiz. Toplamda altı kasap var. Altı kasabın ikisi kapatıyor. Yaşam çok zorlaştı” dedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:56
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Manisalı kasap: Mecbur devredeceğiz. Toplamda 6 kasap var, 6 kasabın 2'si kapatıyor

Ekonominin içler acısı hali Manisalı kasabın bu sözlerinde saklı: Yıldık! 9 bin 750 lira elektrik faturası geliyor
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CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru ile birlikte ilçede esnafın sorunlarını dinledi. Dükkanını devretmeye çalıştığını belirten bir kasap, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Özel’e şöyle anlattı:

“Bu dolap çalışacak, bu dolap çalışacak, soğuk hava var… Yıldık. 9 bin 750 lira elektrik faturası geliyor. Mecbur devredeceğiz. Toplamda altı kasap var. Altı kasabın ikisi kapatıyor. Yaşam çok zorlaştı. İş imkanı yok, gelir seviyesi düşüyor. Ev kiraları arttı. 20 bin lira masrafı var buranın.”

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Tamam
13.10.2022 19:56
Kime oy verdin  
 
Abbas
13.10.2022 19:11
Tek yolu, Belarus, Rusya, Azarbeycan, Çin gibi gereksiz seçim demokrasisinden kurtulup, gerçek demokrasiye geçmek, akp/MHP den kurtulmaktan geçer  
 
BU ÜLKE 85 MİLYONUN AKP VE MHP VEKİLLERİ
13.10.2022 19:10
ÜLKE SADÉCE AKP VE MHP VEKILLERİNİN BU ÜKENIN 85 MİLYON İNSANI YOKMUŞ GİBI DAVRANIP MİLLET YARARINA FAYDA SAGLAMAYAN KARARLAR ALAN AKP VE MHP VEKİLLERINDEN OLUŞMUYOR.  
 
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