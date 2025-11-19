Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Kıbrıs Muharip Gazisi Şükrü Akkurt'a, 51 yıl sonra milli mücadele madalyası verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda "ilk çıkanlar" arasında yer alan 74 yaşındaki Akkurt'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaymakam Selami Kapankaya, kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende madalyayı Gazi Şükrü Akkurt'a sundu.

Törende konuşan Kapankaya, Akkurt'un milli mücadele yıllarındaki kahramanlığıyla gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde yaşayan gazimiz Şükrü Akkurt'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı bir gurur vesilesi olan bu madalya, milli mücadele dönemlerinde gösterilen fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesidir. 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine tevcih edilmiştir. Vatan için mücadele eden tüm gazilerimize minnettarız. Gazi Şükrü Akkurt nezdinde tüm gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."

Gazi Şükrü Akkurt da Adana-Osmaniye 50. Piyade Alayı Karargahı'nda askerliğini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Kıbrıs'a ilk çıkanlar arasında yer aldım. 1992'ye kadar İzmir'de yaşadıktan sonra Turgutlu'ya taşındım. 2024 yılında Turgutlu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü benimle irtibata geçti, işlemler başlatıldı ve bugün madalyama kavuştum. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Törene, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Turgutlu İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Osman Nuri Yörük, Turgutlu Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Akif Büyüktolu, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Özman ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şubesi Başkanı Hüsamettin Sağlık da katıldı.