Manisalı öğrenciler başarılarıyla göz kamaştırıyor

Kültürden sanata, bilimden spora birçok alanda faaliyet gösteren Manisalı öğrencilerin başarıları göz kamaştırmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Okul Hava Sporları kapsamında düzenlenen Model Roket Türkiye Şampiyonasında, 25 takımın katıldığı kızlar kategorisinde Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan kız takımı Türkiye şampiyonu oldu.

42 takımın yarıştığı erkekler kategorisinde de okulun erkek takımı yine Türkiye şampiyonluğu elde etti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen Model Planör Türkiye Şampiyonasında ise kız ve erkek takımları Türkiye üçüncüsü oldu. Bireysel yarışmalarda da büyük başarı gösteren öğrenciler, toplamda 2 birincilik kupası, 12 altın madalya, 2 üçüncülük kupası ve 12 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Step Aerobik Jimnastik Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da Yunusemre Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

24-26 Mayıs 2025 tarihinde Bosna Hersek'in Bihac kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonasında Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Pınar ise 18 Yaş Judo kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli elde edilen başarılı sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerimize inanıyoruz. Bu inancı onlarla paylaştıkça gençlerimiz ilimizi her alanda başarıyla temsil ediyor. Manisa, Avrupa'da altın madalya alan şampiyon öğretmenleri ve Türkiye şampiyonu veya ikincisi olan öğrencileriyle sporda da iddiasını göstermeye devam ediyor. Judo Balkan Şampiyonluğu da gösterdi ki öğrencilerimiz ülke sınırlarımız dışında da iddialarını sürdürecek yetkinlikte. Bu başarıların arka planında ilimizde uyguladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin katkısı olduğuna da inanıyorum. Çünkü artık öğrencilerimiz sonuç odaklı çalışmalar yerine süreç odaklı çalışmalara katılma isteğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Değer gördüğünü hisseden öğrencilerimiz için bu tür başarılar artık bir hayat tarzı olmaya başlıyor. Genç yıldızlarımızın, spora verdikleri emeğin ve disiplinli çalışmanın karşılığını ulusal ve uluslararası başarılarla taçlandırması, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Öğrencilerimizi, onları hazırlayan danışman öğretmenlerimizi, antrenör, yardımcı antrenör ve kondisyonerlerimizi tebrik ediyorum."