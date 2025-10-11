Vakıf Mahallesi’ndeki Vakıf Köprüsü’nde, dün 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, jandarma aracındaki astsubaylar Hakkı Eryılmaz ve Tacettin Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araçtaki iki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şehit Hakkı Eryılmaz için Yeğenoba Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreni, yürekleri dağladı.



Baba ocağına getirilen cenaze sırasında anne Zeliha Eryılmaz’ın feryatları törene katılanları duygulandırırken, baba Mehmet Eryılmaz metanetli duruşuyla dikkat çekti. Cenaze namazı, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırıldı.

Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Eryılmaz, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında ebediyete uğurlandı.