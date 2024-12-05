Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Manisa’nın Salihli ilçesinde haber alınamayan Hamza Altınay’ın cansız bedeni bulundu. Ekipler Altınay’ın cansız bedenini 200 metre derinlikteki uçurumdan çıkarmakta güçlük çekti.

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Ferda Altınay (35) jandarma ekiplerine müracaat ederek eşi Hamza Altınay'ın Salı günü akşam saatlerinden itibaren eve gelmediğini belirterek müracaatta bulundu.

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Kayıp Hamza Altınay'ın bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpeği, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkiinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Altınay'ın cansız bedeni Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Hamza Altınay'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi.

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Manisalı tesis yöneticisinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu. Eşi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Son Haberler
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia
Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia
İYİ Partili Turhan Çömez'den sığınmacı eleştirisi: İhanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz
İYİ Partili Turhan Çömez'den sığınmacı eleştirisi: İhanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti