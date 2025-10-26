Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa’da, 2025 yılının ilk 9 ayında tarım ihracatı 706 milyon 707 bin dolara ulaştı. Şehrin ihracat performansında özellikle tütün, meyve-sebze mamulleri ve hububat sektörlerinde yaşanan artış yüzleri güldürdü.

Sanayi ve tarımsal üretimin güçlü olduğu, Türkiye’nin en gelişmiş organize sanayi bölgelerine sahip şehzadeler şehri Manisa, tarımda da ihracat gücünü artırmaya devam ediyor. Sultani çekirdeksiz üzüm, sofralık zeytin, zeytinyağı, tütün, kanatlı eti, yumurta, bitkisel yağ ve meyve-sebze mamulleri gibi ürünleriyle öne çıkan Manisa, eylül ayında 91 milyon 223 bin dolarlık, 2025 yılının ocak-eylül döneminde ise 706 milyon 707 bin dolarlık tarım ihracatına imza attı.

Manisa’nın toplam ihracatı 9 ayda 3 milyar 816 milyon dolara ulaşırken, bunun yüzde 18,5’i tarım sektöründen elde edildi. Manisa, 2024 yılının aynı dönemine göre ihracatını 10 milyon dolar artırmayı başardı.



TÜTÜN İHRACATI YÜKSELİŞTE

Manisa’da tarım sektöründeki en fazla ihracat artışı tütün sektöründe gerçekleşti. Eylül ayında yüzde 29,1 artışla 8,8 milyon dolardan 11 milyon dolara yükselen tütün ihracatı, 9 aylık dönemde yüzde 34,7 artarak 72 milyon dolardan 97 milyon dolara çıktı.



KURU MEYVE GERİLEDİ, MEYVE-SEBZE MAMULLERİ ARTTI

Manisa’da en fazla ihracat yapılan sektör olan kuru meyve mamullerinde ise düşüş sürdü. Eylül ayında ihracat yüzde 37,9 azalışla 40 milyon dolardan 26 milyon dolara, toplamda ise yüzde 16,2 düşüşle 203 milyon dolardan 170 milyon dolara geriledi.

Meyve-sebze mamulleri sektöründe ise eylül ayında yüzde 15,1’lik artışla 23 milyon dolarlık, 9 aylık dönemde ise yüzde 9,6’lık artışla 161,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



HUBUBAT VE BAKLİYATTA ARTIŞ

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı da artış sürdüren sektörlerin arasında yer aldı. Eylül ayında yüzde 8,1 artarak 15 milyon dolara, 9 aylık toplamda ise yüzde 13,1 artışla 143,5 milyon dolara yükseldi.



ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE GERİLEME

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı eylül ayında yüzde 9 düşüşle 4 milyon dolara, 9 aylık dönemde ise yüzde 5,9 azalışla 45 milyon dolara geriledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde de düşüş yaşandı. Eylül ayında yüzde 38,3, 9 aylık dönemde ise yüzde 34,4 azalış görüldü.



MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE FARKLI SEYİR

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında eylül ayında yüzde 53,3 düşüş yaşanırken, 9 aylık toplamda yüzde 16,8 artışla 32,6 milyon dolara yükseldi.

Süs bitkileri ve mamullerinde eylül ayında yüzde 33, toplamda ise yüzde 15,1 düşüş kaydedildi.

Tüm sektörlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen, Manisa tarım sektörü ihracatına güçlü katkı sunmayı sürdürüyor. Özellikle tütün, meyve-sebze mamulleri ve hububat sektörlerindeki artış, Manisa’nın tarımda istikrarlı büyümesine güç veren sektörler arasında dikkat çekiyor.