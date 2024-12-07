Manisa’nın güzelliğine güzellik katıyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şehir genelindeki peyzaj düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kaya Bahçesi, Nusret Köklü Caddesi ve Kuşlubahçe Kavşağı'nda Türk Bayrağı temalı peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Çalışmalar, şehrin estetik görünümünü artırarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

MANİSA’DA PEYZAJ DÜZENLEMELERİ HIZ KAZANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin görsel kimliğini güçlendirmek ve daha yaşanabilir bir kent ortamı sunmak amacıyla başlattığı peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen düzenlemelerle, şehrin çeşitli noktaları estetik bir görünüme kavuşuyor. Bu çalışmalar, sadece görsel bir zenginlik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşların şehirle bağlarını güçlendirerek daha keyifli bir yaşam alanı sağlıyor.

DAİRE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, çalışmaların vatandaşların memnuniyetini öncelikli hedef alarak sürdürüldüğünü ifade etti. Kuğu, "Şehrimizin estetik görünümünü artırmak ve daha güzel bir Manisa inşa etmek için büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ederim. Peyzaj düzenlemelerimiz vatandaşlarımızın talepleri ve memnuniyeti doğrultusunda sürecek." şeklinde konuştu.

ESTETİK VE YAŞAM KALİTESİ ODAKLI YAKLAŞIM

Yürütülen peyzaj projeleri, yalnızca çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda şehrin yaşam kalitesine yönelik önemli bir katkı olarak görülüyor. Bu kapsamda Manisa’nın farklı noktalarında yapılan çalışmalar, hem estetik hem de işlevsellik açısından şehir dokusunu iyileştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, gelecekte de benzer projelerle Manisa’yı daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.