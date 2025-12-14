Manisa'da ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Durbay'ın tedavi altında bulunduğu Manisa Şehir Hastanesinin yaptığı açıklamada Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ifade edilmişti. 2 Aralık 2025 tarihinden beri yoğun bakımda bulunan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti.

CHP LİDERİNDEN ACI VEDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay'ın vefatından sonra yaptığı paylaşımda acısını şu sözlerle dile getirdi:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…"