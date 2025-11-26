Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde Salihli’nin birçok noktasında uygulama gerçekleştirirken, gelen şikâyetler doğrultusunda da denetim yapıyor.

25 BİN 163 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

2025 yılının Ocak-Eylül aylarını içeren ilk 9 aylık bölümünde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 8 bin 867 elektrikli bisiklet, 7 bin 351 kamyon veya kamyonet, 5 bin 694 otobüs ve minibüs, 47 bin 236 motosiklet, 29 bin 774 otomobil olmak üzere toplam 103 bin 192 araç kontrol edildi. 601 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 482 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 499 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 674 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, bin 853 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 942 sürücüye hız kurallarına uymamak, 664 sürücüye abartı egzoz kullanmak, 805 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek 3 bin 945 sürücüye hatalı park, 2 bin 532 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 6 bin 705 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 25 bin 163 sürücüye cezai işlem uygulandı.

552 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Hacizli ve yakalaması bulunan 122, tescilsiz 28, abartı egzoz 54, plakasız 100, sigortasız 132, hatalı park 13 ve 103 diğer kurallara ihlal olmak üzere toplam 552 araç trafikten men edildi.

Salihli’de trafiğin düzenlenmesi ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilerek güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.