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Salihli'de uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:21
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Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Salihli'de uyuşturucu operasyonu
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Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 124,62 gram esrar maddesi, 6,02 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A. (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

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