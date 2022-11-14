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Minik Eymen'in ayakları yük asansörüne şıkıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırında çalışan Duygu Teker'in 3 yaşındaki oğlu Eymen Teker'in 2 ayağı birden yük asansörüne sıkıştı. Küçük Eymen, itfaiye görevlilerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 23:11
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Manisanın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen olayda üç yaşındaki Eymenin ayakları yük asansörüne sıkıştı

Minik Eymen'in ayakları yük asansörüne şıkıştı
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Korkutan olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak’ta bulunan bir ekmek fırınında yaşandı. İddiaya göre, ekmek fırınında çalıştığı öğrenilen Duygu Teker’in çocuğu Eymen Teker'iniki ayağı, ekmek fırınındaki yük asansörüne sıkıştı. Çocuğun feryatları üzerine durumu fark eden fırın çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri asansörün yan demirlerini keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Eymen, Turgutlu Devlet Hastanesi’nden Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Eymen’in ayaklarında kırık ve ezikler olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Anne Duygu Teker, çocuğun kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. (DHA)

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