Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Kaynak: İHA
Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Manisa Süper Amatör Lig Yusuf Bulut Sezonu’nu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Törende Manisaspor’un şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından takım kaptanına takdim edildi. Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

KUTLAMALAR ŞEHİR MERKEZİNDE DEVAM EDECEK

Kupa töreninin ardından siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisaspor, ligi namağlup tamamlamanın ve yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselmenin gururunu yaşarken, kutlamalar şehir merkezinde de devam edecek. Manisaspor taraftarları, bu akşam saat 19.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamasına davet edildi.

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