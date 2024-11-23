Ünlü otomobil devi Manisa'ya Çin mahallesi kuruyor

Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım için çalışmalara başladı. Şirketin Manisa'da kuracağı fabrika inşaatının 2025 yılında başlaması planlanıyor. Bölge istihdamına etkisi 20 bini bulması bekleniyor.

2 BİN 500 ÇİNLİ ÇALIŞAN AİLESİYLE GELECEK

Manisa halkı bu duruma oldukça heyecanlandı. Çünkü büyük yatırım şehrin ekonomisine de büyük katkıda sunacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konuyla ilgili Ege'de Sonsöz’e konuştu. Zeyrek, BYD’nin Manisa’ya fabrika kuracak olmasının kent ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi. Ayrıca yaklaşık 20 bin kişilik istihdamın sağlanacağı bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini de aktardı.

YENİ YAŞAM ALANI OLUŞUYOR

BYD'nin parasının Manisa'da kalması gerektiğini belirten Zeyrek, "İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim." şeklinde konuştu.

Zeyrek, Manisa’ya bir tane daha Vestel geldiğini söyledi. Zeyrek konuşmasına şunları da ekledi: "Yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı alandan bahsediyoruz. Burada onunla birlikte yan sanayiler gelmeye başlıyor. Yeni OSB bölgelerine yönlendiriyorum gelen sanayicileri. Soma, Kırkağaç gelişsin diye. Bununla ilgili bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyoruz. Alsancak Limanı da artık limitlerini doldurdu. Biz Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına inmeyi düşünüyoruz. TCDD'den bir tane rayla birlikte yeni lojistik merkezine şehri yaymamız gerekiyor bizim."