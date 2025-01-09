Manisa’ya yeni Halk Eğitim Merkezi yapılacak: İhale tarihi belli oldu

AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, projenin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yeni merkez, konferans salonu, laboratuvarlar ve sergi alanlarının yanı sıra 16 sınıf ile donatılacak.

Baybatur, bu merkezin sadece öğrencilere değil, tüm toplum kesimlerine eğitim fırsatları sunacağını belirtti.

Ayrıca, kurslar, mesleki eğitim ve sertifika programlarıyla vatandaşlara geniş bir hizmet yelpazesi sunulacağı ifade edildi. İhaleyi kazanan firma ile inşaat süreci başlayacak ve proje kısa süre içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.