'Mankenler Kraliçesi' olarak anılıyordu! Oto sanayide lokanta açtı

Henüz 16 yaşındayken 'Mankenler Kraliçesi' olarak anılan usta oyuncu Sibel Turnagöl, oto sanayide lokanta açtı. Usta oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'MANKENLER KRALİÇESİ' OLARAK ANILMAYA BAŞLANMIŞTI

Turnagöl, katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak yer almıştı.

2012 yılında Mehmet Çelik ile nikah masasına oturarak ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

OTO SANAYİDE LOKANTA AÇTI

Şimdilerde her şeyi geride bırakan Turnagöl Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde lokanta açtı.

Turnagöl yemek servisi bile yapıyor. Turnagöl restoranında kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu. Sibel Turnagöl'e 'hiç yaşlanmamış', 'yıllar ona yaramış', 'çok hoş görünüyor', 'helal olsun' gibi yorumlar yapıldı.