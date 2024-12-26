Manor Lords'un yeni güncellemesi Steam'e geldi

Slavic Magic, popüler ortaçağ şehir kurma simülasyonu Manor Lords için yeni bir beta yaması yayınladı. 0.8.017 numaralı bu güncelleme, oyunculara iki yeni harita ve genişletilmiş pazar yeri mekanikleri sunuyor.

Slavic Magic, geçtiğimiz günlerde Manor Lords'un beklenen güncellemesi hakkında daha fazla detay paylaştı. Kasım ayında duyurulan büyük güncelleme, özellikle pazar yerindeki değişiklikler ve iki yeni oynanabilir harita ile dikkat çekiyor. Şimdi ise, bu güncelleme Steam üzerinden beta sürümü olarak erişilebilir durumda.

BETA SÜRÜMÜ STEAM'DE HAZIR

Manor Lords'un 0.8.017 beta yaması, artık herkesin test edebilmesi için Steam'de mevcut. Kullanıcılar, bu yamayı indirip deneyebilirler ancak geliştirici, her test sürümünde olduğu gibi, bu versiyonu yüklemeden önce oyun kayıtlarının yedeklenmesini öneriyor. Ayrıca, oyunla uyumsuzluk sorunları yaşanmaması için mevcut modların kaldırılması gerekiyor.

Bu güncellemeyle birlikte, oyunun mekaniklerine yeni bir "aşırı stok" sistemi ve köprü yapımı özelliği ekleniyor. Aşırı stok mekaniği sayesinde oyuncular, taverna veya pazar gibi binalarda ihtiyaçtan fazla mal bulundurmayı manuel olarak kontrol edebilecek. Köprü yapımı ise, mevcut yol yapım araçlarını kullanarak gerçekleştirilecek.

Pazar yerinde de bazı önemli değişiklikler var. İşçi limitleri, mal tedarikinin üst sınırı ve kullanıcı arayüzü güncellenmiş durumda. Yeni eklenen iki harita, High Peaks ve Winding River, oyunculara farklı coğrafi koşullarda stratejiler geliştirme şansı sunuyor. Ayrıca, taş kuyuların su temini ve tavernanın yeni bir yükseltmesi bu güncelleme ile oyuna dahil edilmiş.

Bu güncelleme, Manor Lords topluluğu için heyecan verici yenilikler getirirken, oyuncuların oyun deneyimini daha derin ve stratejik hale getirmeyi amaçlıyor.