Manş Denizi göçmenlere kapatılıyor: "Al gülüm ver gülüm" anlaşması resmileşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere'ye gerçekleştirdiği üç günlük devlet ziyareti, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü Londra'da düzenlenen basın toplantısıyla sona erdi. Brexit sonrası bir Avrupa liderinin İngiltere'ye yaptığı ilk devlet ziyareti olma özelliğini taşıyan bu buluşmada, Kral Charles ile görüşmeler ve parlamentoda yapılan konuşmaların yanı sıra, Manş Denizi geçişlerine yönelik yeni planın detayları da açıklandı.

'BİR AL, BİR VER' PRENSİBİ VE PİLOT UYGULAMA

Yeni anlaşma, İngiltere'nin Manş Denizi'ni geçen bazı sığınmacıları kabul etmesini, ancak diğerlerini Fransa'ya geri göndermesini öngörüyor. Le Monde gazetesinin ortaya çıkardığı pilot projeye göre, İngiltere'nin yılda yaklaşık 2.600 kişiyi Fransa'ya iade etmesi planlanıyor. Bu sayı, toplam geçişlerin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ediyor. Anlaşmanın ne zaman başlayacağı ve tam kapsamı üzerindeki görüşmeler son ana kadar devam etti.

MÜZAKERELERDEKİ HASSAS NOKTALAR

Anlaşmaya giden yolda en büyük pürüzlerden biri, İngiltere'nin Fransa'nın kuzey kıyısındaki polis gücüne sağlayacağı ek finansman oldu. Fransız kaynaklar, bu talebin "siyasi olarak çok hassas" olduğunu belirtirken, İngiltere'nin göçmenleri çeken kayıt dışı ekonomisi de Fransa'nın endişeleri arasında yer aldı. Önceki İngiliz hükümetleri de benzer iade anlaşmaları yapmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

YENİ HÜKÜMETİN YAKLAŞIMI

İşçi Partisi hükümeti, Ruanda planından vazgeçmeleri, Starmer ile Macron arasındaki iyi ilişkiler ve yasa dışı çalışmayla mücadele çabaları sayesinde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. İngiltere, iki yıl önce Fransa'ya sınır devriyeleri ve gözetim ekipmanları için 480 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalamıştı. Paris, son dönemde kıyıdan 300 metreye kadar açıkta tekneleri durdurma konusunda anlaşmış ve bu politikanın uygulanması için ek fon talep ediyor.