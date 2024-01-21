Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını 7 Okyanus hedefine yaklaşıyor

Kaynak: AA
Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını 7 Okyanus hedefine yaklaşıyor
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 Okyanus-Oceans Seven parkurlarından 4'üncüsü olan Cook Strait rekor denemesi için Çanakkale Boğazı'nda antrenman yapıyor.

Açık Su Milli Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki bir sporcu, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek çeşitli dereceler elde etti. Avcı, 7 Okyanus projesi kapsamında zorlu parkurlarda önemli başarılar elde etti. İlk olarak, Manş Denizi'nde 3 Ağustos 2018'de 36 kilometrelik mesafeyi 11 saat 29 dakikada geçerek Türkiye tarihinde bu parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü unvanını kazandı.

Daha sonra, 5-6 Eylül 2022'de ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'ı birbirine bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı solo olarak geçti ve Türk bayrağını açarak Türkiye'de bu parkuru tamamlayan ilk kadın sporcu oldu.

Geçen yılın haziran ayında ise 7 Okyanus projesinin dışında yer alan New York'ta 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası etabını 9 saatte tamamlayarak bu başarıya imza atan ilk Türk kadın sporcu oldu. Şimdi ise Avcı, projenin bir sonraki aşaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

4. parkur olan Yeni Zelanda için çalışmalarını Çanakkale Boğazı'nda sürdüren Avcı, Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) geçerek hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

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