Beşiktaş'ın resmi sitesi. Manşet 1'de 'Yuvana hoşgeldin Şenol Güneş yazıyor, manşetin arkasında 'Valerien'in arkasındayız' mesajı duruyor

Açın bakın Beşiktaş'ın resmi internet sitesini.

Manşetinde Şenol Güneş var. Güzel de bir fotoğraf kullanmışlar. Haberde aynen şu yazıyor:

"Evine Hoş Geldin Şenol Güneş

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır.

2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig’de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş’e evine hoş geldin diyoruz.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e çalışmalarında üstün başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

Okudunuz mu, okudunuz!

Şimdi de biraz aşağına inin sitede. Başkanın köşesi var. Bakın ne yazıyor hala:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımımızın bu sezon da şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır.

Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik Direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte Teknik Direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız."

Diyeceksiniz ki; ne var bunda? Başkan zaten daha geçen hafta Valerien Ismael'in arkasında olduğunu söylememiş miydi? Şimdi de Şenol Güneş'i getirdi işte.

Evet doğru. Arkasındaki adamı bir haftada gönderince izleri kalıyor hala işte böyle.

O yazının hala orada durması enteresan. Gündemi takip etmeyen ya da yabancı birine gösterseniz bunu soracağı ilk sorudur bu:

"Beşiktaş'ı kim şampiyon yapacak? Valerien Ismael mi, Şenol Güneş mi?"