Mansur adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mansur isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mansur ne demek? Mansur isminin anlamı nedir?

MANSUR NE DEMEK?

Mansur isminin iki farklı anlamı vardır.

- Yardım, destek alan.

-Allah'ın yardımı ile galip gelen.

MANSUR İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Mansur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mansur ismini koymak caizdir.

MANSUR İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

-Çok yeteneklidir ve hem maddi hem de manevi anlamda başarılı olmanın yolunu bulur.

-Maceraperesttir ve hayal kırıklığına uğramaktan hiç hoşlanmaz. Denemekten ise hiç vazgeçmez.

-Akıllı ve yeteneklidir; ama duygusallığının kurbanı olmaya da çok yatkındır. Kurnaz yapısına rağmen, çabuk aşık olup kandırılabilir.

-Üretken bir yapısı vardır ve elini attığı her işte inovatiftir.

-Maymun iştahlıdır ve sürekli yeni şeyler denemek ister. Yine de eşsiz yetenekleri sayesinde, birçok farklı alanda adından söz ettirebilir.

-Çevresi tarafından çok sevilen ve sayılan bir insandır; lider özelliğinin de bu durumda payı büyüktür.