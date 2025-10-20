Melih Gökçek’in oğlu AKP Milletvekili Osman Gökçek, 600 milyon lira değerindeki 2 bin 400 metrekarelik Saray’ını babasının Başkan olduğu dönemde Belediyeden ihaleler alan bir firmanın yaptığı iddia edildi.

SARAY'IN İHALESİ VEKİLDEN

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ortaya attığı iddiaya dair Sözcü muhabiri Deniz Ayhan firma ve aile Gökçek döneminde belediye ihalelerin abonesi RP eski milletvekili Hüsamettin Korkutata’ya ait çıktığını öne sürdü.

Gökçek döneminde Göksu Park, Mogan Park ve Harikalar Diyarı’nda otopark, futbol, basketbol, tenis, voleybol sahaları da Korkutata ailesinin şirketine verilmişti.

İHALECİ "ABONE KRALI" ÇIKTI

RP eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata Numan Kurtulmuş’un kurduğu HAS Parti’de de genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Aileye dair Binko İnşaat, Ankapark’tan da 56 ihale aldığı ortaya çıkması 'aboneler kralı' şeklinde yorumlandı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ

Mansur Yavaş “TBMM’de sorulduğu zaman da pişkin pişkin ‘600 etmez, 500 etmez 400 eder’ diyor. Hayatında bir gün alın teriyle para kazanmamış bu insan, şimdi hafiye olmuş bizim belediye başkanlarımızın arkasından geziyor” ifadelerini kullanmıştı.

SARAY 14 BİN M2 ALANDA

Gökçek’in villası 14 bin m2 alana kurulmuştu. Yatak odasında jakuzisi bulunan Saray’a dair fotoğrafları CHP’li Veli Ağbaba Meclis’te göstermişti.