Mansur Yavaş, ‘Acil müdahale etmemiz gerekiyor’ diyerek açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Kuraklık Acil Eylem Planı Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

“BİR ÖNCEKİ YIL HEMEN HEMEN ANKARA HİÇ YAĞIŞ ALMAMIŞTI”

Yavaş, son yıllarda Ankara’da ciddi yağış eksikliği yaşandığını ifade ederek, su krizine karşı sert tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti. “Bir önceki yıl hemen hemen Ankara hiç yağış almamıştı” diyen Yavaş, bu yıl da yalnızca birkaç gün süren yağışla yetinildiğini belirtti.

Ankara’nın mevcut su rezervlerinin bir sene daha yetecek düzeyde olduğunu ifade eden Yavaş, “Ancak görünen o ki bu sıkıntı sadece bu yıla ait değil. Önümüzdeki yıllarda da mutlaka yaşanacak” dedi.

“MÜDAHALE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Mansur Yavaş, açıklamasının devamında şunları söyledi,

“Aslında çiftçinin de kendisine zarar veriyor. Ancak içme suyu bakımından bizler de çok verimli kullandığımızı söyleyemeyiz. Özellikle Ankara'daki hobi bahçelerine baktığımız zaman bunlardaki su tüketimi, ayrıca villa tipi yapılaşmalarda da bahçe sulanması gibi artışları gözetliyoruz. Daha önceki yıllarda yüzde 85 civarındaki su tüketimi yüzde 15 civarındayken birdenbire 15-30 ton arasının çok daha arttığını ve Ankara'nın tamamının su kullanımında yüzde 85’inin 15’ini kullanmasına rağmen, geri kalan yüzde 15’inin de yüzde 85’ten fazla su kullandığını müşahede ettik. Bizim buna müdahale etmemiz gerekiyor.”

ASKİ SERT ÖNLEMLER ALACAK

ASKİ’nin gerekli durumlarda sert önlemler alacağını ve önceliğin her zaman insanların temel su ihtiyacı olacağına dikkat çeken Yavaş, “İnşallah buradaki toplantıdan verimli sonuçlar alırız. Bunu üst makamlarla ve vatandaşımızla paylaşmak suretiyle bugünden olmak üzere acil tedbirlere başvuracağız ve umuyorum iyi bir sonuç alacağız” dedi.