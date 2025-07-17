Mansur Yavaş, adaylık için o ismi işaret etti: Parlıyor, artık olur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetici, belediye ve başkanlarına yapılan soruşturmalar devam ederken partinin resmen açıklanan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürüyor.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği bir sonraki cumhurbaşkanılığı seçimi 2028'de yapılacak. İmamoğlu'nun aday olamadığı durumda yerine kimin gösterileceği merak konusu.

Öte yandan tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki yayınlarına konuklar aracılığı ile devam ediyor. Kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında geçen konuşmaları Altaylı kanalında açıkladı.

"ADAYLIKTAN SÖZ ETMEM TERBİYESİZLİK"

Cumhurbaşkanlığı seçim ve adaylığına ilişkin Altaylı'ya konuşan Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasını hatırlatarak "Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir” dedi.

ABB Başkanı Yavaş, "Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın" ifadelerini kullandı.

"AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

MetroPOLL'ün bir anketinde oy oranının yüzde 60 çıktığına işaret eden Yavaş, "Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam” ifadelerini kullandı.

Yavaş, CHP'ye yönelik artan ilgi için "Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor" dedi.

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