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  • Mansur Yavaş ‘Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi’

Mansur Yavaş ‘Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Ankara istiklalin, istikbalin kentidir. Ankara, hürriyet sevdasının kentidir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Bu ülke bitti denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi." diye konuştu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 23:43
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Mansur Yavaş Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıldönümünde konuştu ‘Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi’

Mansur Yavaş ‘Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi’
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ABB Başkanı Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıldönümünde konuşma yaptı. Konuşması sonrası ayakta alkışlanan Yavaş, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse köşesine çekilmesin" diye seslenerek; "Bu ülke, bitti denilen yerden, yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke, Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

"O günkü iletişim şartlarında kendisini 35 bin kişinin karşılaması, ancak bir şuur ve vatan sevgisiyle ifade edilebilir. Bağımsızlık uğruna can vermeye geldik paşam, yedi düvele meydan okuyan yiğidi karşılamaya geldik paşam. Seni görmeye geldik paşam...

Vatan uğruna ölmeye geldik paşam. Peki fikrinizde sabit misiniz? O halde tüm Seymenler'den 3 kere tek kelime yükseliyor: 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' İşte Ankara budur!

Ankara, istiklalin kentidir, istikbalin kentidir. Ankara, hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyetin başkenti Ankara, ilk adım ve son kaledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin.

Bu ülke, bitti denilen yerden, yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke, Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi."

MANSUR YAVAŞ’TA WEDNESDAY AKIMINA KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medayada gündem olan “Wednesday” akımı olarak bilen kıyaslama akımına katıldı.

İnstagram hesabından yayınlana video ile akıma katılan Yavaş Wednesday’ın ve Ankara’nın gelişimini kıyasladı.

Videonun girişimde Wednesday X4 e kadar yükselirken Mansur Yavaş’ın Ankara’ya hizmetleri X10’a kadar çıktı.

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Mansur Başkan yiğit ve haram yemeyen iyi bir başkandır !
27.12.2022 23:54
Unutmayın 27.12.2022 23:46 Mansur Başkan K. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı , Meral Akşener hanımın Başbakan olduğu iktidarda daha çok büyük hizmetler yapacak. Bu böyle bilinsin. Denemesi bedava  
 
Unutmayın
27.12.2022 23:46
2023’te CB mahsur yavaş…aldığı oy %79,90  
 
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