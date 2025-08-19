Mansur Yavaş ateş püskürdü: Aş da yok, iş de yok

Soruşturmalar kapsamında çok sayıda CHP'li belediye ve yöneticisine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

"TUTUKLU YARGILAMA ESAS HALİNE GELDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından operasyonlara yönelik tepki içerin bir paylaşım yaptı.

Yavaş, "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı. CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor. Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"AŞ DA YOK, İŞ DE YOK"

Vatandaşın adalete olan güveninin sarsıldığına dikkat çeken ABB Başkanı Yavaş, "Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" dedi.

