Mansur Yavaş ateş püskürdü: Aş da yok, iş de yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş ateş püskürdü: Aş da yok, iş de yok

ABB Başkanı Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda tutuklu yargılmanın esas haline getirilmesine tepki göstererek "Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" dedi.

Soruşturmalar kapsamında çok sayıda CHP'li belediye ve yöneticisine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

"TUTUKLU YARGILAMA ESAS HALİNE GELDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından operasyonlara yönelik tepki içerin bir paylaşım yaptı.

Yavaş, "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı. CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor. Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"AŞ DA YOK, İŞ DE YOK"

Vatandaşın adalete olan güveninin sarsıldığına dikkat çeken ABB Başkanı Yavaş, "Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" dedi.

İBB soruşturmasında flaş karar!İBB soruşturmasında flaş karar!

Son Haberler
Sıcağın yaktığı narenciye sonrası ‘Akdeniz Meyve Sineği’ uyarısı!
Sıcağın yaktığı narenciye sonrası ‘Akdeniz Meyve Sineği’ uyarısı!
Sessiz katilin çiftler arasındaki gizli dansı!
Sessiz katilin çiftler arasındaki gizli dansı!
Diyarbakır’da banyoda dehşet! Kanlar içinde kalan kadın kurtarıldı
Diyarbakır’da banyoda dehşet! Kanlar içinde kalan kadın kurtarıldı
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor! (19 Ağustos 2025)
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor! (19 Ağustos 2025)
İnan Güney neden gözaltına alındığını açıkladı: Dikkat çeken Aziz İhsan Aktaş ayrıntısı…
İnan Güney neden gözaltına alındığını açıkladı: Dikkat çeken Aziz İhsan Aktaş ayrıntısı…